Грозовой фронт вновь накрыл Ростовскую область

Ростов вновь накроют грозовые дожди Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовскую область снова вернулись грозовые дожди. По прогнозам синоптиков, непогода будет бушевать в донском регионе всю первую половину недели.

Спасатели предупредили, что возможны дожди с градом и шквалистым ветром до 20-22 метров в секунду. Но стоит отметить, что даже при такой погоде в некоторых районах области сохранится крайне высокая пожароопасность.

Дожди принесут с собой и небольшое похолодание. После 30-градусной жары температура воздуха опустится до +21...+24 утром и +25...+27 днем. Ветер будет дуть, в основном, с южной стороны.

Автомобилистов также предупредили о возможных опасностях во время выпадения осадков. Видимость на дорогах может снизиться до четырех километров, поэтому крайне важно соблюдать дистанцию и скоростной режим, чтобы избежать аварий на мокрой дороге.

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