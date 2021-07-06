В Ростове за неоплату парковок водителей наказали на 1,5 млн рублей

Систему платных парковок в центре донской столицы ввели еще в 2016 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За полгода в Ростове на 1,5 млн рублей оштрафовали водителей, которые не платили за стоянку в местах с паркоматами. Об этом на совещании в администрации города рассказал председатель комитета по охране окружающей среды Андрей Куренков.

- С начала года на рассмотрение комиссии поступило 1100 дел о подобных нарушениях. Сумма наложенных штрафов составила порядка 1,5 млн рублей. К сожалению, взыскали пока только 300 тысяч рублей, что составляет 20% от наложенных штрафов, - сообщил чиновник.

Систему платных парковок в центре донской столицы ввели еще в 2016 году. Всего на сегодняшний день таких мест для авто около 6,5 тысяч. За прошлый год убыток оператора «Ростовское парковочное пространство» составил 40 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За нарушение правил парковки ростовчанину грозит штраф (подробности)

В Ростове собираются обустроить пешеходную зону с «парковкой для собак» (подробности)