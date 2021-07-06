Еще с двумя транспортными предприятиями расторгли контракты из-за выключенных кондиционеров

Из-за выключенных кондиционеров в Ростове расторгли контракты еще с двумя перевозчиками Фото: "КП" Архив

Отключенные кондиционеры в общественном транспорте привели к расторжению контрактов еще с двумя городскими перевозчиками. Из-за многочисленных обращений местных жителей департамент транспорта начал регулярные проверки и в одностороннем порядке расторгает контракты с недобросовестными перевозчиками.

В результате таких проверок был выявлен ряд нарушений, в связи с которыми пришлось расторгнуть контракты с перевозчиками на некоторый городские маршруты. А именно:

- ООО «Авто-Сити» по маршрутам № 60 "ул. Мечникова – Ц. Рынок - ул. Мечникова", № 60а "Новое поселение – Ц. Рынок" и № 12 "Ц. Рынок - ЖК «Акварель»;

- ООО «Южная транспортная компания» по маршрутам № 1 "мкр. Суворовский – Ц. Рынок – мкр. Суворовский", № 27 "мкр. Суворовский – Ц. Рынок – мкр. Суворовский" и № 43 "мкр. Суворовский – Главный автовокзал".

На расторжение повлияли не только неработающие в салонах кондиционеры, но и то, что на линию выпускали в разы меньше единиц транспорта, чем было положено.

- При условии устранения выявленных нарушений транспортными предприятиями в десятидневный срок с момента надлежащего уведомления, решение о расторжении муниципальных контрактов будет отменено, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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