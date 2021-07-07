Транспортная развязка пока не появится на проспекте Михаила Нагибина

Работа над проектом развязки на Нагибина приостановлена Фото: "КП" Архив

В донской столице на неопределенное время отложено создание проекта транспортной развязки на проспекте Михаила Нагибина. Об этом сообщает портал Donnews со ссылкой на городскую администрацию.

Напомним, что эта развязка должна была сократить количество пробок. Стоит отметить, что проектно-сметная документация должна была быть подготовлена еще в 2020 году. Речь идет об участке проспекта Михаила Нагибина от проспекта Ленина до улицы Ларина. Но проект подготовить не удалось, так как стоимость проектных и изыскательных работ превысила 34 миллиона рублей. Расчет стоимости строительства не проводился, впрочем как и не гоовилось техническое задания на проектирование.

- Проект не попал в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года, причиной стало то, что необходимость строительства развязки не подтверждена и не отражена, - отметили в городской мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 7 июля: на дорогах лишь мелкие заторы.

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на утро 7 июля.