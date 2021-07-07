Судьбу построек на закрытых аксайских рынках определят в суде

Судья Аркадий Молотиевский объявил перерыв до 8 июля Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области сейчас решают судьбу самовольных построек на закрытых рынках. Уже рассматриваются иски к Вадиму Бабаеву и его компаньонам. О том, что подобные дела поступили и были приняты подтвердили в пресс-службе Аксайского районного суда.

Известно,что по итогам ряда слушаний уже вынесли решение. При этом по отдельным делам еще должны провести новые заседания.

Так, например, 1 июля судья Сергей Янченко удовлетворил претензии администрации Большелогского сельского поселения. Теперь на рассмотрении остались иски администрации Аксайского городского поселения. Судья Аркадий Молотиевский объявил перерыв до 8 июля.

Рынки в Аксайском районе оцепили весной 2021 года. Тогда пострадали свыше 4 тысяч бизнесменов. Им взамен предложили свободные точки в Ростове, но часть предпринимателей оказались недовольны ими. Сейчас власти делают все для того, чтобы появились новые площадки. Ведется работа с инвесторами. Первые результаты уже есть - под Батайском начали возводить новый оптово-розничный торговый комплекс.

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