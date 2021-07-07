С 10 июля из Ростова в Адлер запустят дополнительный поезд

Поезд будет курсировать до 30 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 10 июля по маршруту Ростов - Адлер запустят дополнительный поезд. Он будет курсировать до 30 августа, сообщает пресс-служба «РЖД».

Состав будет отправляться с вокзала Ростов-Пригородный по четным числам в 00.20. Прибытие в Адлер в 12.32. В обратном направлении пассажиры смогут уехать также по четным дням, но уже в 16.08, прибытие в Ростов в 4.32.

Поезд будет останавливаться на станциях: Староминская, Каневская, Брюховецкая, Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста и Адлер.

Ранее рельсовые автобусы связали Ростов и Ейск. Это совершенно новый пригородный маршрут.