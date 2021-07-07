Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 7 июля: в городе заторы в пять баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 7 июля: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Максима Горького, улице Береговой, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Мечникова, улице Лесопарковая, улице Нансена, улице Немировича-Данченко, улице Цезаря Куникова, улице Зоологической, проспектах Театральном, Михаила Нагибина, Ленина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Всесоюзная, МОПРа, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Дачная, 1-я Форматная, Орбитальная, Бодрой, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Троллейбусная . Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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