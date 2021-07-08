На Дону конкурсного управляющего заподозрили в хищении 9 млн рублей

Уже завели уголовное дело Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области после вмешательства прокуратуры вернули долги по зарплате - более 4 млн рублей - сотрудникам научно-производственного предприятия. Также выявили махинации конкурсного управляющего, который похитил 9 млн рублей.

- Специалист во время реализации имущества присвоил деньги и потратил их на свои нужды. Уже завели уголовное дело. Теперь подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Также известно, что банкротом организация стала еще в 2015 году. Своей зарплаты не могли добиться 122 работника.

Ранее за хищение бюджетных средств осудили главу коммерческой фирмы. Мужчину на 2 года отправили в колонию общего режима.

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