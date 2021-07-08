На Ростов надвигается аномальная жара

В Ростове-на-Дону вновь будет очень жарко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ростова-на-Дону последние дни вздохнули с облегчением. Так, на смену жаре пришла небольшая прохлада. Но радоваться долго этому не придется.

По прогнозам синоптиков, на город вновь надвигается аномальная жара. Так, если еще в четверг днем столбик термометра покажет +30, то в пятницу, 9 июля, в донской столице днем будет уже + 32. А дальше – по нарастающей.

В субботу, 10 июля, температура воздуха днем составит +33 градуса. Выходной день будет солнечным и без осадков.

А вот в воскресенье и вовсе температура воздуха прогреется до 36 градусов. Осадков в этот день также не обещают. Вся следующая рабочая неделя также будет очень жаркой и солнечной.

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала о том, как экстремальная жара может отразиться на здоровье ростовчан. По словам специалиста, с одной стороны, лето - это витамины и гормоны радости, с другой - риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

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