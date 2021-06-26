«Я бы ввел сиесту»: врач рассказал о плюсах и минусах ростовской жары

В Ростов пришла сильная жара Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростов-на-Дону наконец пришла жара, да такая, что спасатели только за одну неделю сделали несколько экстренных предупреждений из-за высокой температуры. По прогнозам, в ближайшие дни столбик термометра будет показывать 40 градусов.

О том, какую опасность таит в себе экстремальная жара, а также о пользе высоких температур рассказал «КП-Ростов-на-Дону» заведующий неврологическим отделением медицинского центра «Гиппократ», кандидат медицинских, врач высшей категории Игорь Куцемелов.

ВРЕМЯ ДЛЯ СЕКСУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

По словам эксперта, именно в это время года у человека включается энергичность и физическая активность. Это связано с тем, что организм начинает в больших дозах вырабатывать определенные гормоны. Так, солнце активизирует выработку самотропного гормона, отвечающего за регуляторы процессов роста и развития человека. Параллельно начинаю «работать» гормоны, отвечающие за умственную деятельность. Именно поэтому человек летом более нацелен на творчество, спорт или другую активность.

- Летом также лучше вырабатывается мелотонин. Этот нейромедиатор тесно связан с режимом сна и бодрствования, он нормализуется, а также снимается уровень тревоги, - рассказывает специалист.

Игорь Куцемелов рассказа о том, как жара влияет на организм. Фото: из архива героя публикации

А еще давно доказано, что лето положительно влияет и на сексуальную активность как женщин, так и мужчин. И связано это не только с более открытыми нарядами слабого пола, но и с половыми гормонами.

И, конечно, никто не спорит с тем, что лето приносит еще одну, очень вкусную пользу – меняется рацион, человек ест больше фруктов, овощей и зелени, запасаясь здоровьем на весь год.

По словам Игоря Куцемелова, с начала июня и по конец августа меньше людей приходят к врачам, так как общее сочетание всех перечисленных факторов положительно влияет на организм в целом.

ИНФАРКТЫ, ИШЕМИЯ И ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД

Но жара таит в себе и большую опасность. По словам, Игоря Куцемелова, в геноме человека есть определенное количество генов, часть из которых активируется зимой, а часть – летом. С этим иногда связывают и развитие определенных болезней. Например, весной обостряется шизофрения. А вот гены, которые отвечают за сердечно сосудистую деятельность, за работу эндокринной системой в больше степени проявляются летом.

- Именно поэтому летом увеличивается количество сердечнососудистых болезней,- продолжает Игорь Куцемелов.

А температурный режим, в частности, – экстремальная жара, характерная для ростовского лета, усугубляет ситуацию. Повышаются риски появления ишемической болезни сердца, гипертонического криза, инфаркта и инсульта.

- Дело в том, что во время экстремальной жары увеличивается вязкость крови, отсюда – большая вероятность возникновения тромбов, - рассказывает специалист.

Тепловой удар может привести даже к летальному исходу.

- Из-за жары у человека может нарушиться ритм сердца, резко упасть или подскочить давление. Мозговое кровообращение падает, потом кровь перестает поступать в мозг, начинаются судороги и все может закончиться летальным исходом, - говорит эксперт.

Игорь Куцемелов подчеркнул, что не зря в теплых странах вводят сиесту. При этом эксперта отмечает, что на Дону экстремальная жара - каждое лето.

- Если бы я имел возможность, то тоже бы ввел сиесту,- говорит доктор.- Но в моих силах только дать рекомендации на предмет того, как обезопасить себя в летний период.

Игорь Куцемелов советует не забывать про питьевой режим, стараться не выходит на улицу в пик солнечной активности – с 11 утра и до пяти часов вечера, а если такой возможности нет, то ходить по той стороне улицы, где есть тень.

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