Тимура Родригеза видели в Ростовской области со съемочной группой «Орла и Решки»

Очевидцы рассказывают о том, что звезду удалось поймать в электричке Фото: Борис КУДРЯВОВ

Популярного шоумена Тимура Родригеза видели в Ростовской области. Очевидцы рассказывают о том, что звезду удалось поймать в электричке. Также гостя заметили на улице, на велосипеде он посетил одно из местных кафе.

Все, кто успел сфотографироваться и пообщаться с Тимуром Родригезом, рассказали, что он просил прощения за спешку - вместе с ним якобы находилась съемочная группа «Орла и Решки». Некоторые утверждают, что певец и телеведущий участвовал в съемках новой серии тревелпередачи, он посетил Таганрог и заповедник Ростовский.

Жители приморского города привели еще одно доказательство того, что к ним приезжал знаменитый шоумен. На его странице в Instagram появилось новое видео в сториз, таганрожцы утверждают, что им знакома местность. К слову, ролик получился достаточно милым - Тимур Родригез показал, как его буквально облепили божие коровки.

- Такое со мной происходит впервые, - со смехом признался певец.

Также он показал апартаменты, в которых, по всей видимости, его разместили. Помещение потрясло гостя своим «богатым интерьером».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Поступил очень непорядочно»: экс-жена футболиста Павла Мамаева обвинила спортсмена в том, что он оказался от сына из-за денег

Алана Мамаева все же будет взыскивать алименты через суд (подробнее)