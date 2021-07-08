«Поступил очень непорядочно»: экс-жена футболиста Павла Мамаева обвинила спортсмена в том, что он оказался от сына из-за денег

Алана Мамаева будет через суд решать вопрос с алиментами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-жена футболиста ФК «Ростов» Павла Мамаева весной обрела официальный статус свободной женщины. Алана заподозрила Павла в измене на сборах в Испании и подала на развод. Причем, женщина и до развода, и после много раз заявляла, что судиться с футболистом из-за алиментов не будет. Более того, Алана говорила, что осталась с Павлом в дружеских отношениях, так как пару связывают двое детей – сын и дочь.

Однако чуть позже мирный настрой Аланы испарился. В итоге она решила все же обратиться в суд, чтобы определиться с алиментами. По словам девушки, бывший повел себя очень непорядочно.

Так, в своем «Инстаграме» Алана рассказала о том, что спортсмен всегда относился с сыну жены от первого брака как к родному. Мальчик, в свою очередь, называл Павла папой.

Экс-жена футболиста рассказала в своем сторис в блоге. Фото: официальный аккаунт Мамаевой в "Инстаграме"

- Паша воспитывал Алекса с младенчества, проявил инициативу в усыновлении и так далее. Хотя по итогу решил этого не делать. Адвокаты посоветовали экономить на алиментах, видимо. Мы даже рассказали ребенку не так давно правду о его биологическом отце! Это было очень трогательно. Сын держал его за руку при этом разговоре. Но как только встал вопрос развода, Паша решил, что бумажки – это формальность, он и так его отец, - написала Алана в сторис в «Инстаграме».

А на суде, по словам женщины, Павел заявил, что у него только один ребенок – дочь.

- Павел, при всем моем уважении, поступил очень непорядочно. До сих пор не могу поверить, что это все из-за алиментов. Столько времени заниматься усыновлением, чтобы перед разводом отказаться от ребенка, которого держал за руку и обещал всегда быть его папой, несмотря на то, что не родной. Только мать несет ответственность за свое дитя, - поделилась женщина.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что после развода женщина занялась ремонтом в новом доме в Москве. А еще – собой. Так, Алана побывала у пластического хирурга и сделала липосакцию, убрав лишний жирок с живота.

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