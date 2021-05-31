Экс-жена Павла Мамаева показала свои секретные фото до похудения

Алана Мамаева после развода занялась собой и домом. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

Красавица-брюнетка, мама двоих детей и бывшая супруга игрока ФК «Ростов» Павла Мамаева после развода обустраивает свою «холостяцкую» жизнь. Алана Мамаева переехала из Ростова-на-Дону в Москву. В столице девушка делает ремонт в квартире, занимается детьми и собой.

А еще Алана Мамаева активно общается с подписчиками в «Инстаграме». Так, экс-жена футболиста завела рубрику «вопрос-ответ». Девушка старается честно отвечать даже на самые пикантные вопросы.

За своей внешностью девушка тщательно следит. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

Один из таких задала подписчица Аланы. Поклонница попросила показать фотографии до похудения. После чего Алана опубликовала свои снимки, которые были сделаны при ее весе в 90 килограммов. Брюнетка показала ноги до и после диеты, а также лицо перед похудением.

ЛИПОСАКЦИЯ, СЕДИНА И ПРАВИЛЬНАЯ ЕДА

Сейчас Алана весит 56 килограммов при росте 178 сантиметров. Девушка ни капли не комплектует из-за высокого роста. Также Алана показала свой плоский живот. Такого результата с прессом брюнетка достигла после операции по откачке жира.

Алана не скрывает, что тщательно следит за весом и иногда прибегает к диетам. Одна из них- так называемая «японская».

- При этой диете утро начинается с черного кофе без молока, специй и сахара. Просто чистый черный кофе, - рассказывает девушка.

Экс-жена игрока ФК "Ростов" опубликовала фото до и после похудения. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

Кроме того, Алана следит и за содержимым холодильника. Чтобы не было срывов, старается покупать только здоровую еду.

- Стараюсь заполнять холодильник правильными продуктами. Но если дети, мамы, бабушки рядом, то это тяжело, - делится секретами стройности Алана.

Следит Алана не только за весом, но и за состоянием волос. За всю свою жизнь девушка их никогда не красила, но, подозревает, что скоро это сделать придется. Алана сказала, что у нее резко появилось много седины. Возможно, это связано с пережитым из-за развода стрессом.

Экс-жена игрока ФК "Ростов" опубликовала фото до и после похудения. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

А еще Алана рассказала, что пока ни с кем не встречается, и никакого мужчины на примете у нее нет.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что пара развелась из-за того, что Алана уличила мужа в том, что он, якобы, изменил ей на сборах в Испании.

Информация, как говорится, сама пришла к ней в руки. О том, что Павел якобы изменил, Алане написал знакомый. После чего жена футболиста отправилась в публичное пространство - Интернет - на поиски разлучницы. Главным местом «расследования» стал Инстаграм. Алане не составило труда найти аккаунт соперницы. После чего супруга футболиста опубликовала в сториз фотографию предположительной разлучницы, ее телефонный номер, водительское удостоверение, и попросила подписчиков идентифицировать девушку.

- Спасибо за сборы, ФК «Ростов». Итог, мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все, - прокомментировала Алана Мамаева пост.

После чего пара развелась. Супруги остались в хороших отношениях.

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