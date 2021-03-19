«Семья воссоединилась?»: Алана Мамаева показала идиллию с мужем

Алана Мамаева намерена развестись с мужем, но на алименты подавать не будет. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

Брак известного игрока ФК «Ростов» Павла Мамаева трещит по швам. Как рассказала его жена, Алана Мамаева – причина конфликта – очередная измена со стороны супруга. За страстями в семье Мамаевых вся страна наблюдает, словно за сериалом. О том, что Павел мог изменить на сборах в Испании, Алана узнала от знакомого. Неприятную новость ей сообщили в мессенджер. После женщина провела расследование в Инстаграм и нашла блог предполагаемой соперницы. Ею оказалась модель и юрист из Испании Ирен Гарсиа.

Семейный снимок навел поклонников Аланы на мысль, что семья вновь воссоединилась. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

Алана разместила личные данные предполагаемой конкурентки в сторис. А затем заявила о том, что ее сердце разбито и она подает на развод. Ирен также не стала молчать, - вначале опубликовала положительный тест на беременность. А затем заявила, что подает в суд на Алану Мамаеву за разглашение личных данных. Испанка уже наняла адвоката. Кроме того, Ирен не исключает, что приедет в Россию и даст интервью крупному телеканалу.

Следующий ответный шаг был за Аланой. Она разместила в сторис сообщение. В нем – фотография женских ног в салоне «Мерседеса» и подпись: «Ребят. Если меня убьют, вы поняли, кто это сделал», а также «Я, конечно, уже устала читать статьи, что я кому-то угрожаю. Но, похоже, угрожают мне».

А чуть позже Алана разместила в том же Инстаграм сторис, на котором она - полусонная, в пижаме,- стоит рядом с Павлом Мамаевым в своей квартире. Супруги выглядят со стороны так, словно и не ругались. Пара умиленно смотрит на дочь, которая играет на пианино.

Это озадачило фолловеров. Так, один из подписчиков написал следующее: «Смотрела стори, где вы Павлом. Как жаль, что в ваши отношения вмешались. Отличная пара была. Или семья воссоединилась?».

На это Алана ответила, что она с Павлом в хороших отношениях, но по поводу развода она не передумала. Также девушка подчеркнула, что решение о расторжении брака – ее.

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