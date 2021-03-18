Алана Мамаева заявила, что испанская любовница мужа занимается эскортом

Война между Иреной и Аланой продолжается. Фото: instagram.com/alana_mamaeva/, instagram.com/yrypuntocom/

Продолжают разгораться страсти вокруг любовного треугольника четы Мамаевых и испанки, которую подозревают в связи с известным футболистом. На этот раз жена спортсмена заявила, что подружка Павла занимается эскортом, а не юриспруденцией.

Информацию о жизни испанки Алана Мамаева нашла на просторах интернета. По данным одного из телеграм-каналов, информацию «слил» знакомый девушки. Мужчина утверждает, что фотографии испанской красотки якобы размещены на сайте эскорт-услуг. Правда в анкете говорится, что ее владелицу зовут иначе — Виолета.

Мужчина утверждает, что фотографии Ирены якобы опубликованы на сайте эскорт-услуг. Фото: instagram.com/alana_mamaeva.

Мамаева выставила документ, якобы подтверждающий, что в Испании нет юристов с таким же именем, как у ее испанской соперницы. Таким образом, считает Алана, "разлучница" вводит подписчиков в заблуждение.

Алана считает документ доказательством того, что Ирена - не юрист. Фото: instagram.com/alana_mamaeva.

Кроме того, Мамаева опубликовала чужую переписку. Она говорит, что один из собеседников — испанка, которую она подозревает в связи со своим мужем.

— Машину водит его жена. Хочу, чтобы она сдохла, — приводятся одно из сообщений.

Алана Мамаева опубликовала фото чужой переписки. Фото: instagram.com/alana_mamaeva.

Напомним, в начале марта Алана Мамаева обвинила супруга Павла в измене. По ее словам, муж изменил ей с молодой испанкой во время сборов «Ростова» в Марбелье. Оскорбленная женщина выставила фотографии и данные «соперницы». На следующий день выяснилось, что Мамаева попала в больницу. Спустя время, она сообщила подписчикам, что разводится с изменщиком.

Интерес к конфликту подогревает и сама «любовница». Сначала она сообщила, что обсудит с юристами разглашение ее личных данных. После такого заявления русскоязычные пользователи «Инстаграма» проявили активность на ее странице. Одни поддерживали девушку, другие осуждали, а кто-то и вовсе публиковал в комментариях рецепты борща. Видимо, такое внимание польстило Ирене. Она не скупится на новые интриги: выставляла фото теста на беременность, собиралась в Россию и готовилась к интервью на ток-шоу.

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