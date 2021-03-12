«Не знала, что он женат»: испанская любовница Павла Мамаева рассказала об отношениях с футболистом

Ирен Гарсиа не знала, что Павел Мамаев женат. Фото: официальный аккаунт Ирен Гарсиа в "Инстаграм"

Страсти в семье игрока ФК «Ростов» Павла Мамаева не сбавляют обороты. После того, как мужчина якобы попался на измене, Алана Мамаева провела расследование в «Инстаграме» и вычислила соперницу. Затем ревнивая супруга спортсмена выложила данные конкурентки за сердце мужа в своем микроблоге, а спустя пару дней объявила о разводе. Напомним, в браке Мамаевы воспитывают двоих детей, - сына и дочку.

Сам Мамаев не комментирует ситуацию. До недавних пор молчала и прекрасная испанка, о которой известно, что она работает адвокатом и моделью.

Однако журналистам удалось связаться с Ирен Гарсиа. В коротком интервью она рассказала о взаимоотношениях с футболистом.

- Я встретила его в Марбелье. Не знала, что он женат, потому что никогда бы не пошла бы с ним на свидание, если бы была в курсе. Я человек традиционных взглядов. Позже мы начали доверять друг другу, он был очень искренен со мной, сказал, что сидел в тюрьме. Павел — настоящий джентльмен, мы влюбились друг в друга, — поделилась Ирен с изданием «СтарХит».

Отметим, что Алана ранее рассказала о том, что развод, как она ожидает, будет мирным. Она не собирается запрещать Павлу видеться с детьми, также не будет судиться за алименты. Тем не менее, супруги собираются нанимать адвокатов. По словам Аланы, это нужно только затем, чтобы не ходить в суд.

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