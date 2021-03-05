"Наш борщ не победим!" В соцсетях испанки, которую Алана Мамаева назвала любовницей мужа, продают дачи и делятся рецептами блинов

Алана Мамаева заподозрила испанку в романе с ее мужем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разборки Аланы Мамаевой с испанкой, которую жена футболиста считает любовницей своего мужа, набирают обороты. Иностранка планирует засудить женщину за то, что та разместила в соцсетях снимки ее документов и номер телефона.

В браке Павла и Аланы Мамаевой воспитываются двое детей. Фото: Instagram Аланы Мамаевой alana_mamaeva

В инстаграм-аккаунтах брюнеток вспыхнула необычайная активность. Люди из разных стран обсуждают, с кем 32-летнему полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву будет лучше.

Любители порадовать общество свежей сплетней временно сменили прописку и перекочевали в аккаунт испанки. Российские домохозяйки и фанаты бросились на защиту жены футболиста, назвав «загул» спортсмена развлечением в заграничной командировке. Некоторые люди и вовсе стали переводить комментарии на русском языке, чтобы донести до иностранцев беду в семье Павла Мамаева.

Многие люди поддерживают Алану Мамаеву после произошедшего. Фото: Instagram Аланы Мамаевой alana_mamaeva

Позже девушки стали массово делиться в комментариях рецептами разных блюд в соцсетях "разлучницы". Судя по всему, это было сделано для того, чтобы лишний раз позлить брюнетку сообщениями на русском.

А в инстаграме Аланы Мамаевой больше людей, которые пытаются оказать поддержку Женщины говорят о том, что ей нужно быть сильной ради своих детей.

Алана Мамаева увлекается модой и ведет видеоблог. Фото: Instagram Аланы Мамаевой alana_mamaeva

«Помни, что жизнь не заканчивается», «Начните уже ценить себя», «После всей этой истории с тюрьмой он должен пинать мяч, после всего того, что пришлось пережить его семье», «Надо позволить вам, чтобы за вами ухаживал мужчина», «Лишний раз доказывает, что люди не меняются», «Вы должны быть сильной ради детей», «Как можно изменять такой красотке», - поддерживали подписчики Алану Мамаеву в Instagram.

Слухи о романе футболиста и испанки появились после окончания зимних сборов ФК «Ростов», которые прошли в Марбелье. Павел Мамаев сейчас продолжает курс восстановительных процедур после операции на ногу, однако он все равное поехал с командой в Испанию.

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