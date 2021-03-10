Развод Павла и Аланы Мамаевых: жена футболиста не ждет алиментов

Семейная драма завершилась разводом. Фото: instagram.com/alana_mamaeva.

Развод Павла и Аланы Мамаевых, похоже, неизбежен. Жена футболиста не простила ему измену. О том, что отношения подошли к концу, Мамаева рассказала в соцсетях. Итак, как развивалась семейная драма, и на каких условиях расходятся супруги.

По словам Аланы, они с Павлом разводятся мирно и без скандалов. Девушка пообещала мужу не препятствовать его общению с детьми. Кроме того, она не претендует на материальную поддержку.

— Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному согласию, — написала Мамаева в «Инстаграме».

Алана пояснила, что в дело уже вступили адвокаты.

Алана Мамаева сделала публичной заявление. Фото: instagram.com/alana_mamaeva.

Напомним, 2 марта Алана Мамаева обвинила своего супруга Павла Мамаева в измене. По ее словам, муж нашел любовницу на сборах ФК «Ростов», за который сейчас играет, в Испании. Девушке не составила труда найти данные «соперницы» — ею оказалась молодая симпатичная испанка. Мамаева опубликовала в «Инстаграме» фотографию девушки и контакты. На следующий день выяснилось, что Мамаева тяжело переживает предательство мужа. Она попала в больницу.

Позже на посты Мамаевой отреагировала и сама предполагаемая разлучница Ирен Гарсиа Морено. Она заявила, что обсудит с юристами факт публикации ее личных данных. При этом страница испанки уже разлетелась в сети — поклонники Аланы начали оставлять комментарии под ее постами на русском языке.

Русские пользователи завалили страницу испанки комментариями. Фото: instagram.com/yrypuntocom/

Однако на странице Ирен кроме фотографий на фоне красивых мест любопытствующих ждал еще один сюрприз. Девушка заявила, что находится в положении. Испанка не утверждает, но и не отрицает, что отцом является Павел Мамаев. На все вопросы подписчиков она отвечает уклончиво.

Отметим, что это не первый случай, когда Алана Мамаева уличает супруга в неверности. Два года назад Павел закрутил роман с уроженкой Литвы. В тот раз Алана простила изменщика.

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