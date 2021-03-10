Алана Мамева подает на развод с Павлом

Павел Мамаев с женой Аланой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Супруга футболиста "Ростова" Павла Мамаева Алана, похоже, не смогла простить измену супруга, которая произошла на сборах за границей. Напомним, что Алана даже в порыве гнева выставила на обозрение все данные предполагаемой разлучницы. А в среду, 10 марта, девушка заявила о разводе с мужем. Мамаева не смогла больше переносить постоянные нервные потрясения, из-за которых не раз попадала в больницу.

В сторис Инстаграм Алана Мамаева заявила, что она не претендует на раздел имущества, не требует алименты и разрешит видеться с детьми "в любое время дня и ночи". По словам супруги футболиста, расторжение брака будет происходить по обоюдному желанию.

- Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов, - высказалась Мамаева.

Такие кадры появились в соцсетях супруги спортсмена. Фото: сторис Аланы Мамаевой в Инстаграм

Стоит отметить, что весь сегодняшний день она провела под капельницей после признания предполагаемой испанской любовницы Павла в беременности - девушка опубликовала фото положительного теста на беременность.

- В любом случае хочу выразить вам свое уважение и сказать, что вы прекрасная женщина и ни в чем не виноваты. И хочу вас спросить: вы, действительно ,беременны от Павла Мамаева? - поинтересовалась у испанки одна из поклонниц Аланы.

Однако вопрос остался без ответа. Сам футболист пока тоже не комментировал происходящее. Стоит отметить, что на фоне всех нервных потрясений Алана даже попала в больницу, после того, как ее дома обнаружили без сознания. Интервью журналистам раздавала ее подруга. Когда же Алана пришла в себя, то заявила, что Юлия совершенно не подруга ей и она вообще не знает, как она попала к ней в дом.

Тысячи поклонников следят за этой красивой парой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

А спустя недолгое время предполагаемая любовница Павла опубликовала в сети положительный тест на беременность. Вероятно, этого законная супруга уже стерпеть не смогла, хотя накануне показывала видео совместных вечеров с мужем и заявляла, что они никогда не перестанут общаться.

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В социальных сетях жена известного футболиста поблагодарила всех за поддержку.

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