Алана Мамаева записала видео, как живет с мужем, после обвинений его в измене

Павел и Алана Мамаевы. Фото: соц. сети, инстаграм-аккаунт

Сегодня Алана Мамаева в очередной раз удивила своих подписчиков, опубликовав видео, на котором она проводит время вместе со своим известным мужем Павлом. Все бы ничего, но только совсем недавно она обвиняла его в измене с испанской моделью, пока он был на клубных сборах. Возмущенная девушка сама нашла соперницу и рассказала о ней на своей странице в социальных сетях.

Разгорелся грандиозный скандал, который чуть не закончилась трагедией. Алану обнаружили без сознания в московской квартире. Многие заподозрили, что это может быть связано с изменой ее мужа. Люди думали, что супруги разведутся, ведь девушка не раз говорила, что подобное поведение Павла терпеть больше не будет. Однако вчера Алана сообщила, что будет продолжать общаться с мужем, так как они воспитывают детей.

Сегодня вообще появились видео, на котором она вместе с известным супругом проводит время дома в непринужденной обстановке. Ничто не выдает напряжения между ними. Павел сидит с голым торсом на диване, играет с собакой, Алана снимает его на телефон.

Тема Мамаева всплыла и после матча ФК "Ростов" - "Сочи", который, кстати, закончился ничейным результатом. У главного тренера "желто-синих" спросили, сможет ли Павел вернуться на поле в этом сезоне. По словам Карпина, восстановление после травмы идет своим чередом. Весь тренерский штаб надеется, что в ближайшее время он усилит состав ростовчан.

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