«Этого никто не ожидал!»: предполагаемая любовница футболиста Павла Мамаева показала положительный результат теста на беременность

Жена Павла Мамаева тяжело переживает предательство. Фото: Instagram Алана Мамаева

Сборы в Испании обернулись настоящей трагедией для жены футболиста Павла Мамаева. Его супруга узнала о любовных похождениях спортсмена в Марбелье. В любовной связи Алана заподозрила эффектную брюнетку-модель. И даже выложила в сеть ее фото и документы. Только страсти поутихли, как испанская красотка преподнесла неожиданную новость. Девушка опубликовала положительный результат теста на беременность.

После этого испанка стала писать на английском трогательные фразы о счастье и любви. Более того, она призналась, что этот день стал одним из самых счастливых в ее жизни. Как на эти новости отреагировали подписчики непонятно. Все эти публикации появились в Stories, которые исчезают спустя сутки.

Красотка из Испании показала положительный тест на беременность. Фото: Instagram

В комментариях к другим публикациям испанской красотки развернулась оживленная дискуссия на русском. Девушки бросились на защиту Аланы Мамаевой, которая в браке с Павлом воспитывает двоих детей. Они назвали девушку разлучницей, соблазнительницей и разрушительницей семей.

Многие посчитали, что заграничная красотка решила просто позлить нынешнюю жену футболиста – Алану Мамаеву, с которой собралась разбираться при помощи юристов. Супруга же Павла Мамаева пока никак не отреагировала на известие о возможно прибавлении. Но накануне мама двоих детей сообщила, что уже смогла оправиться от неприятных известий об измене.

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