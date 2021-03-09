"Снова в строю!": Алана Мамаева призналась, когда расскажет про измену мужа и свое отравление

Алана Мамаева. Фото: соц. сети

Сегодня, 9 марта, супруга известного футболиста ФК "Ростов" Алана Мамаева в своем инстаграм-аккаунте опубликовала пост, в котором порадовала подписчиков позитивными новостями. Складывается впечатление, что девушка отошла от конфликта с мужем, который, по ее словам, вновь изменил ей. Она рассказывала, что это произошло во время испанских сборов "Ростова", и даже нашла свою соперницу через знакомых.

ИЗМЕНЫ БЫЛИ И РАНЬШЕ

Подписчики стали засыпать девушку вопросами о ее личной жизни и будущих отношениях с супругом Павлом. Многие были уверены, что пара разведется, так как, по словам Аланы, измены мужа были и раньше.

Через несколько дней Мамаеву обнаружили без сознания в своей московской квартире. Поползи слухи, что она решила уйти из жизни. На связь вышла ее подруга, которая поспешила успокоить журналистов. По ее словам, Алана просто крепко уснула. Такая инициатива не понравилась самой героине скандала. Когда Мамаева пришла в себя, обвинила свою приятельницу в том, что она самовольно раздавала интервью и исказила информацию. Чуть позже последовала ответная реакция - Алану назвали эгоисткой.

ОБЩЕНИЕ ПРЕКРАЩАТЬ НЕ СОБИРАЮТСЯ

Так или иначе, но 7 марта Мамаева опубликовала видео с участием своего мужа. На нем пара, как ни в чем не бывало, проводит время дома вместе. Ничто не указывает на какое-то напряжение между ними. Отвечая на вопросы в социальных сетях, девушка призналась, что не собирается прекращать общение с Павлом, так как они воспитывают общих детей.

Фото: соц. сети

Сегодня, 9 марта, Алана снова удивила подписчиков своего инстаграм-аккаунта. Она опубликовала фотографию и оставила текст.

- Алана Николаевна снова в строю! Ребят все кто писал мне слова поддержки, хочу сказать Вам огромное человеческое спасибо, - написала девушка.

ЖДИТЕ ДВА МЕСЯЦА

Мы решили узнать у самой девушки, не собирается ли она разводиться с мужем. Алана ответила, что сейчас ей нужно время, чтобы прийти в себя. Неудивительно, ведь ей пришлось пережить много потрясений за последнее время.

- Мне бы пока не хотелось говорить о случившемся...Через пару месяцев я расскажу, как все было на самом деле, - ответила корреспонденту "Комсомольской правды-Ростов" супруга футболиста ФК "Ростов" Алана Мамаева.

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