"Комфортно в своих трагедиях": психолог разобрала конфликт футболиста Мамаева и его жены Аланы, выставленный в соцсети

Алана Мамаева вновь, по ее словам, столкнулась с предательством. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

"Инстаграм" сотрясает от очередного выяснения отношений между футболистом Павлом Мамаевым, выступающим за ФК "Ростов", его с 34-летней супругой Аланой. Инициатором выступила Алана, заявившая о том, что муж ей якобы изменял на сборах в Испании. Ситуация стала нешуточной после того, как женщина, судя по всему, была госпитализирована. "Комсомольская правда - Ростов" поинтересовалась у опытного психолога, что стоит за жесткими публичными требованиями и заявлениями об изменах. И стоит ли примерять эту ситуацию на себя рядовым людям - тем, у кого тоже не ладятся семейные отношения?

Вот уже который день СМИ и блогеры пристально следят за страстями в семье Павла Мамаева. Еще в декабре 2018 года футболист, будучи женатым, увлекся уроженкой Литвы. Тогда Алана Мамаева даже хотела развестись с именитым спортсменом, однако затем пара помирилась.

Впрочем, жена выставила Павлу серьезные требования. Список от обиженной супруги состоял из 30 пунктов. Алана хотела, чтобы Павел раз в месяц проходил проверку на полиграфе, требовала смену телефона и номера, а также настаивала на согласовании с ней контактов в мобильном. Еще она хотела, чтобы Павел плюнул любовницам в лицо и, чтобы она, Алана, наблюдала за этой процедурой. При этом футболист должен был еще сказать барышням, что они и мизинца жены не стоят.

Не известно, выполнил ли Павел хоть одно из этих требований, но, так или иначе, супруги воссоединились.

Алана и Павел воспитывают в браке двоих детей. Фото: официальный аккаунт Аланы в "Инстаграме"

И ВНОВЬ - ИЗМЕНА?

Казалось бы, жизнь наладилась. Но вот опять, спустя два года, Алана узнает об очередной предполагаемой измене мужа. По традиции, все свои сердечные переживания она осветила в «Инстаграме». Более того, в профиле брюнетка опубликовала предполагаемую фотографию соперницы. В лучших традициях социальной сети Алана весь вечер выкладывала трогательные философские посты о предательстве. Тем временем сам Павел хранил в виртуальном пространстве молчание.

Чуть позже стало известно, что Алане потребовалась капельница. Якобы, до такого тяжелого состояния ее довела душевная травма.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Психолог-эксперт, гештальт-терапевт Карине Арустамян:

- Семья Мамаевых привлекла немалое количество любопытных глаз к своей личной жизни. Исходя из того, что предоставляется аудитории, можно достаточно четко разглядеть историю травматичных созависимых отношений. Отношения со стенаниями, громкими обсуждениями, унижениями, стыдом и виной - это история про жертвенность, которая прикрывает большую агрессию и желание отомстить мужчинам, - считает специалист.

При этом психолог уверена, что переделать мужчину или женщину, заставить измениться, заставить прекратить измены - невозможно. Подробно Карине Арустамян остановилась на списке условий, которые Алана Мамаева выдвинула супругу после первой измены.

- Список требований, который сопровождается унижением супруга, его отчитывают как маленького мальчика за разбитую вазу. Это выглядит примерно так: «Ты разбил вазу! Чтобы загладить свою вину, тебе нужно помыть пол, склеить вазу, убрать в комнате, выйти во двор и сказать всем, что твоя мама лучшая». Прошу, впрочем, не валить все шишки на Алану, ведь и ее супругу это «выгодно». Вопрос - зачем ему это, лучше задать Павлу, - продолжает Карине.

Также психолог делает акцент на том, что история измен в паре - это всегда история про двоих.

- Могу уверить аудиторию и всех, кто следит за их жизнью - им комфортно в своих трагедиях, они живут от трагедии к трагедии. То измена, то СИЗО, потом операции (Павел Мамаев получил травму, - прим. ред.) и вот - снова измена. А что касается выставления напоказ: важно помнить, что так или иначе жизнь каждого человека сейчас на 40% состоит из социальных медиа. То есть, мы все рассказываем окружающим, виртуальным знакомым и незнакомцам о себе и своей жизни добровольно. Вот только когда мы "прокачиваем" историю своей боли, значит, в этом есть наша вторичная выгода, - подчеркнула психотерапевт.

А в завершении разговора психолог напомнила, что желание кардинально изменить поведение второй половины - чаще всего проигрышный выбор. Менять себя хотя и сложно, но более перспективно.

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