Испанская соперница Аланы Мамаевой приедет в Россию и даст интервью

Алана заявила о разводе с Павлом. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

Новый поворот принимает скандал в семье известного футболиста Павла Мамаева. Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ростов», в начале марте Алана Мамаева уличила супруга в измене. Женщина провела свое расследование в «Инстаграме» и нашла предполагаемую соперницу. Ею, якобы, оказалась модель из Испании.

Жена футболиста каким-то образом нашла личные данные предполагаемой соперницы и опубликовала их в сети.

Это стало поводом для судебного разбирательства. Модель из Испании уже наняла адвоката. Журналистам удалось связаться с ним. Как пояснила Тереза Буэйес, иск в суд пока не подан.

— Я готовлю бумаги, это довольно кропотливая работа, и пока не могу назвать даже примерных сроков, - цитирует Терезу Буэйес издание «Рейтинг букмекеров».

Ирэн Гарсиа на момент знакомства с Павлом Мамаевым не знала о том, что он женат. Фото: официальная страница Ирэн Гарсиа в "Инстаграме"

Также адвокат подтвердила, что Ирен собирается прилететь в Россию.

- Но по срокам пока тоже нет определенности. Здесь все зависит от канала, журналисты которого пригласили нас, чтобы сделать интервью. Мы ждем дальнейших действий от них, - продолжает Тереза Буэйнес.

Отметим, что ранее испанская модель опубликовала в своем микроблоге положительный тест на беременность. Но юрист заявила, что у нее нет информации по этому поводу.

Тем временем, сама Алана сообщила о том, что она с Павлом будет разводиться. При этом жена спортсмена говорит, что подавать иск на алименты она не будет.

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АЛЛО!

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