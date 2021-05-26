После развода с Павлом Мамаевым Алане стало жалко платить коммуналку

Алана Мамаева строит свою жизнь после развода. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

Экс-жена футболиста ФК "Ростов" Павла Мамаева обустраивает новую жизнь в Москве. В столицу Алана вернулась из Ростова-на-Дону вместе с сыном и дочкой после того, как суд развел пару. Причиной разрыва стало то, что девушка заподозрила спортсмена в измене с моделью из Испании.

Информация, как говорится, сама пришла к ней в руки. О том, что Павел якобы изменил, Алане написал знакомый. После чего жена футболиста отправилась в публичное пространство - Интернет - на поиски разлучницы. Главным местом «расследования» стал Инстаграм. Алане не составило труда найти аккаунт соперницы. После чего супруга футболиста опубликовала в сториз фотографию предположительной разлучницы, ее телефонный номер, водительское удостоверение, и попросила подписчиков идентифицировать девушку.

- Спасибо за сборы, ФК «Ростов». Итог, мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все, - прокомментировала Алана Мамаева пост.

Сейчас, когда эти страсти позади, Алана обустраивает новую квартиру в столице: делает там ремонт и покупает мебель. А еще она регулярно ведет блок в «Инстаграме», в котором отвечает на вопросы подписчиков. Так, один из фолловеров спросил, на что брюнетке жалко тратить деньги. Алана честно призналась, что на коммунальные услуги.

Кстати, девушка также рассказала, что ремонт продвигается не просто. К примеру, ей не повезло с мебельной фирмой. Компания привезла кривые и поцарапанные шкафы, а деньги за них возвращать не захотела.

Многих подписчиков кроме финансовых вопросов волнуют и взаимоотношения девушки с игроком ФК «Ростов». Недавно Павла и Алану заметили гуляющими в парке. Фолловеры даже засомневались в том, что они развелись. На что девушка ответила, что просто осталась с экс-супругом в хороших отношениях.

Помимо ремонта после развода брюнетка плотно занялась своей внешностью. Она сделала липосакцию. Операция Алана прошла успешно и чувствует себя хорошо.

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