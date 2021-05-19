Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 мая 2021 11:43

"Из кабачка – в лань": экс-жена Павла Мамаева после развода легла под нож пластического хирурга

После того, как Алана обрела статус свободной женщины, ее жизнь резко изменилась
РЕПИНА Елена
КомментироватьОставить комментарий(0)
Алана Мамаева может гордиться стройной фигурой. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

Алана Мамаева может гордиться стройной фигурой. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

Эта весна для семьи известного футболиста Павла Мамаева выдалась непростой. Одна из самых известных пар российского спорта больше не вместе — суд развел Алану и Павла Мамаевых, союз которых долго казался всем гармоничным.

Так, Алана верно ждала мужа из тюрьмы, куда тот попал за драку в «Кофемании». Но женщина не смогла простить неверность. Алана заподозрила Павла в том, что он на сборах в Испании изменил ей с моделью-брюнеткой. Девушка подала на развод. После суда Алана Мамаева переехала из Ростова в столицу. Там женщина занялась обустройством новой квартиры и собой.

Алана Мамаева восстанавливается после операции. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

Несмотря на стройную фигурку, Алана захотела стать еще привлекательнее и решилась на липосакцию. Об этом брюнетка рассказала своим подписчикам в сторис в «Инстаграме».

Правда, вначале фолловеры недоумевали: зачем это надо при такой идеальной фигуре?

Но Алана сказала, что у нее, как и у всех людей, все же есть недостатки, которые она хочет скорректировать. После операции прошел почти месяц. Алана чувствует себя отлично и не жалеет о том, что легла под нож.

- На самом деле , очень довольна. Была я кабачком, а сейчас – как лань, - рассказала девушка в своем блоге в «Инстаграме»,

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что у Аланы Мамаевой возникли большие проблемы при ремонте и обустройстве квартиры.

Как сообщила девушка, она столкнулась с недобросовестной мебельной компанией. Так, в начале Алане неудачно установили мебель в ванной комнате. По ее словам, панели на шкафу были сделаны не по размеру, впрочем, как и полка над раковиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это была жесть с самого начала!»: у Аланы Мамаевой после развода начались большие проблемы

Девушка столкнулась с неприятностями и рассказала о них подписчикам (подробнее)

Расстаются мирно, но суд будет: Алана Мамаева объяснила, зачем ей адвокат для развода с супругом-футболистом

Девушка заявляет, что не станет требовать от знаменитого полузащитника ФК "Ростов" каких-либо выплат и раздела имущества (подробнее)

Интересное