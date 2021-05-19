"Из кабачка – в лань": экс-жена Павла Мамаева после развода легла под нож пластического хирурга

Алана Мамаева может гордиться стройной фигурой. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

Эта весна для семьи известного футболиста Павла Мамаева выдалась непростой. Одна из самых известных пар российского спорта больше не вместе — суд развел Алану и Павла Мамаевых, союз которых долго казался всем гармоничным.

Так, Алана верно ждала мужа из тюрьмы, куда тот попал за драку в «Кофемании». Но женщина не смогла простить неверность. Алана заподозрила Павла в том, что он на сборах в Испании изменил ей с моделью-брюнеткой. Девушка подала на развод. После суда Алана Мамаева переехала из Ростова в столицу. Там женщина занялась обустройством новой квартиры и собой.

Алана Мамаева восстанавливается после операции. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

Несмотря на стройную фигурку, Алана захотела стать еще привлекательнее и решилась на липосакцию. Об этом брюнетка рассказала своим подписчикам в сторис в «Инстаграме».

Правда, вначале фолловеры недоумевали: зачем это надо при такой идеальной фигуре?

Но Алана сказала, что у нее, как и у всех людей, все же есть недостатки, которые она хочет скорректировать. После операции прошел почти месяц. Алана чувствует себя отлично и не жалеет о том, что легла под нож.

- На самом деле , очень довольна. Была я кабачком, а сейчас – как лань, - рассказала девушка в своем блоге в «Инстаграме»,

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что у Аланы Мамаевой возникли большие проблемы при ремонте и обустройстве квартиры.

Как сообщила девушка, она столкнулась с недобросовестной мебельной компанией. Так, в начале Алане неудачно установили мебель в ванной комнате. По ее словам, панели на шкафу были сделаны не по размеру, впрочем, как и полка над раковиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это была жесть с самого начала!»: у Аланы Мамаевой после развода начались большие проблемы

Девушка столкнулась с неприятностями и рассказала о них подписчикам (подробнее)

Расстаются мирно, но суд будет: Алана Мамаева объяснила, зачем ей адвокат для развода с супругом-футболистом

Девушка заявляет, что не станет требовать от знаменитого полузащитника ФК "Ростов" каких-либо выплат и раздела имущества (подробнее)