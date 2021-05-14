«Это была жесть с самого начала!»: у Аланы Мамаевой после развода начались большие проблемы

Алана Мамаева затеяла большой ремонт после развода. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

Алана Мамава, экс-супруга футболиста ФК «Ростов» Павла Мамаева, обрела статус «незамужней» этой весной. Девушка почти сразу после суда, который проходил в донской столице, переехала в Москву. И сейчас модель обустраивает свою квартиру.

Алана Мамаева делает в ней стильный ремонт в стиле лофт. В помещениях преобладают строгие линии и спокойные цвета: бежевый, серый, белый.

Уже на этапе ремонта очевидно, что квартира получится стильной. Однако обустройства своего очага обернулось для Аланы большими нервами.

Со шкафом в ванной комнате тоже не все гладко. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

ОПЯТЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ

Как рассказала девушка в своем микроблоге в «Инстаграме», она столкнулась с недобросовестной мебельной компанией. Так, в начале Алане неудачно установили мебель в ванной комнате. По ее словам, панели на шкафу были сделаны не по размеру, впрочем, как и полка над раковиной.

Проблема возникла и с навесным шкафом в гостиной. Он также не соответствовал нужным параметром и был оцарапан. Исправлять все Алане пришлось за свой счет.

С кухней – похожая ситуация. Панель, которая должна была закрывать ножки гарнитура, просто не поместилась в узкий проем.

- У нас тут еще одна беда. Эта штука не встает. Они опять сделали ее немножко не по размеру. Точнее, не немножко, а множко, - рассказала экс-жена футболиста в своем сторис в «Инстаграм».

На кухне также были огрехи. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

В довесок, на других предметах мебели где-то нет кромки, а где-то – стекло не по размеру

И – «вишенка на торте» - шкаф в гардероб ей так и не сделали, хотя он и был оплачен. В результате его пришлось заказывать в другой фирме.

В ДЕЛО ВКЛЮЧИЛИСЬ АДВОКАТЫ

- Ребят, а сейчас просто сверхнаглость. Мне звонит юрист этой фирмы и говорит, что я им должна денег. Я такого хамства вообще не видела. Мало того, что эта компания сделала мне все криво и косо, так еще требует с меня каких-то денег, хотя это они мне должны, - негодует Алана.

Один из шкафов был грязным. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграме"

В подтверждении того, что мебельная фирма предъявляет финансовые претензии к ней, Алана выложила переписку в сети. Чтобы разобраться в конфликте, экс-жена футболиста обратилась за помощью к юристам.

- Подключила адвоката. Думаю, адвокаты разберутся, по мирному они не понимают. Ребят, это была жесть с самого начала, видимо, это еще не конец, - заключила Алана.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что Алана подала на развод после того, как заподозрила супруга - известного футболиста - в измене.

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