Расстаются мирно, но суд будет: Алана Мамаева объяснила, зачем ей адвокат для развода с супругом-футболистом

Алана Мамаева. Фото: соц. сети, инстаграм-аккаунт.

Футболист ФК "Ростов" Павел Мамаев и его пока еще супруга Алана наймут юристов для бракоразводного процесса. Об этом жена спортсмена сообщила в соцсетях.

По словам Аланы, она не требует алиментов и будет разрешать Павлу видеться с сыном и дочкой в любое время дня и ночи. Кроме того, девушка не настаивает на разделе имущества.

- Разводимся мирно и без скандалов! - пояснила она в своем аккаунте в "Инстаграме".

Тем временем подписчики Аланы стали задаваться очевидным вопросом: зачем паре юристы, если они расстаются на мирной ноте?

Сегодня Мамаева пояснила, что юристы нужны, чтобы избегать чрезмерного внимания прессы.

- Адвокаты будут представлять нас в суде. Нам не нужно будет находиться там физически, - написала Алана.

Напомним, супруга игрока ФК "Ростов" Алана Мамаева накануне объявила о разводе. Она решила расторгнуть брак с Павлом после того, как, по ее словам, уличила его в измене с испанской моделью. Алана Мамаева убеждена, что Павел увлекся некой гражданкой Испании пока находился на зимних клубных сборах в солнечной Марбелье.

Напомним, скандал вокруг семьи Павла Мамаева начала набирать обороты в начале марта. Алана сделала семейную драму публичной, почти каждый день рассказывая о своих отношениях с мужем-спортсменом в социальных сетях. Она заявила, что сама нашла соперницу в интернете . Чуть позже ее обнаружили без сознания в своей московской квартире. Ее подруга говорила журналистам, что Мамаева просто выпила лекарства и крепко уснула.

Стоит отметить, что сам футболист никак не комментирует ситуацию. У него нет и никогда не было страниц в социальных сетях, а на связь с журналистами он не выходит.

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