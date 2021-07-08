Президент ФК «Чайка» прокомментировал перевод клуба в ПФЛ

Андрей Чайка поделился мнением о переводе песчанокопского клуба во второй дивизион. Фото: личная страница героя публикации в "Инстаграме"

Президент ФК«Чайка» Андрей Чайка прокомментировал перевод песчанокопского клуба в ПФЛ. Напомним, такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по причине организации договорных матчей. Об этом пишет портал 1rnd.

- Никому не желаю такого переживать. Это был один из самых сильных ударов в моей жизни, не сравнивая с гибелью отца, это другое… Уверен, что незаслуженно понёс наказание, и самое страшное в этом наказании, то, что это произошло неожиданно, в одно мгновение, перечеркнув все! Отвернулись спонсоры и партнёры, в целом вся проделанная работа пошла насмарку, - сообщил Андрей Чайка на своей странице в фейсбуке.

Андрей Чайка отметил, что футбольный клуб играет свою роль в развитии небольшого села Песчанокопского в Ростовской области, при том, что прибыли это не приносит.

- Посмотрите на наше село, на мою малую Родину, сейчас мы уже многое сделали, но хотим ещё больше сделать. Мы помогаем селу жить, благодаря футболу вся Россия узнала о селе Песчанокопское в Ростовской области, - добавил президент клуба.

А вот какой комментарий оставил сам клуб «Чайка» в соцсетях в ответ на последние события:

- Наш клуб всегда выступал и будет выступать за честный футбол, поэтому мы крайне огорчены тем, что оказались вовлечены в инцидент, в котором имя «Чайки» упоминается наряду с договорными матчами.

В клубе успокоили болельщиков: играть «Чайка» продолжит.

- Спешим сообщить о том, что, вопреки появившимся слухам, футбольный клуб «Чайка» продолжит выступление в профессиональном футболе и в предстоящем сезоне примет участие во Втором дивизионе ФНЛ.

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