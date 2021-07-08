В Ростове начали сбор подписей против нового стадиона на Зеленом острове

Новый спортобъект должен заменить стадион «Трудовые резервы». Фото: Антон Сенько

В Ростове начали собирать подписи против строительства нового стадиона на Зеленом острове. Автор этой инициативы разместил свою петицию на портале change.org, и ее поддержали уже 60 человек.

- На нашем любимом острове хотят возвести никому не нужный стадион. Это приведет к вырубке деревьев, лишатся дома обитающие здесь животные. Все чаще и чаще уничтожают рощи с целью выгоды. В городе много стадионов, которые стали не нужны после строительства «Ростов-Арены». Зачем уничтожать природу ради еще одного ненужного объекта и траты государственного бюджета?, - задали вопрос властям в тексте петиции.

Новый спортобъект должен заменить стадион «Трудовые резервы», который в будущем планируют сделать гандбольной ареной. Причем ранее за это решение выступали сами ростовчане, об этом рассказал накануне сити-менеджер Алексей Логвиненко.

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