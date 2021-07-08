В Ростове до сентября скорректируют работу 5 светофоров

Речь идет о светофорах на Малиновского и Белорусской. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове до 1 сентября скорректируют работу 5 светофоров, которые находятся на пересечениях Малиновского/Еременко и Белорусская/Сальский. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

- Корректировка режимов позволит снизить задержку транспортных потоков в часы-пик. Также эти меры помогут оптимизировать проход пешеходов через проезжую часть, - пояснили власти.

Ранее подобные изменения уже внесли в работу 7 светофоров, в том числе речь идет о установках на пересечении Зоологической/Футбольной, Стачки/Зорге и на Таганрогской, 126.

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