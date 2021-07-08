Власти: «Информация о массовом увольнении из донских отелей не соответствует действительности»

Отельеры также отрицают новость об уходе сотрудников из-за вакцинации. Фото: сайт правительства РО

Информация о массовом увольнении работников отелей не соответствует действительности, заявил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко. По словам чиновника, все работы сейчас ведутся в штатном режиме, идет вакцинация сотрудников.

- Власти совместно с ассоциациями отельеров вырабатывают меры, которые помогут сдерживать распространение COVID-19 и содействовать стабильной работе индустрии гостеприимства, - сообщает сайт донского правительства.

Ситуацию уже прокомментировали и некоторые руководители отелей. Они утверждают, что «никаких увольнений нет, идет подготовка к сезону, все занимаются вакцинацией сотрудников».

Ранее о массовом увольнении из-за экстренной вакцинации сообщила президент Ассоциаций профессионалов индустрии гостеприимства Елена Папиж. Она предложила ряд мер по борьбе с коронавирусом.

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