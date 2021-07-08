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Происшествия8 июля 2021 12:45

В порту Таганрога столкнулись теплоходы «Князь-Владимир» и «Русич 6»

Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили капитанов
Ангелина СКИБА
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В порту Таганрога столкнулись два теплохода. Пострадавших нет, сейчас устанавливают ущерб, сообщили в пресс-службе Московского следственного управления на транспорте.

По предварительным данным, 7 июля около 11.35 при заходе в Таганрогский морской торговый порт теплоход «Князь-Владимир» совершил навал на «Русич 6». Осмотре места происшествия уже провели, также опросили капитанов и собственники судов, - прокомментировали в ведомстве.

Поверку еще проводят. Похожий случай произошел в августе прошлого года в потру Азова. Тогда место «не поделили» сухогруз и теплоход.

В порту Таганрога столкнулись теплоходы «Князь-Владимир» и «Русич 6»
Видео: пресс-служба Московского следственного управления на транспорте