В порту Таганрога столкнулись теплоходы «Князь-Владимир» и «Русич 6»

В порту Таганрога столкнулись два теплохода. Пострадавших нет, сейчас устанавливают ущерб, сообщили в пресс-службе Московского следственного управления на транспорте.

По предварительным данным, 7 июля около 11.35 при заходе в Таганрогский морской торговый порт теплоход «Князь-Владимир» совершил навал на «Русич 6». Осмотре места происшествия уже провели, также опросили капитанов и собственники судов, - прокомментировали в ведомстве.

Поверку еще проводят. Похожий случай произошел в августе прошлого года в потру Азова. Тогда место «не поделили» сухогруз и теплоход.