В акватории Дона столкнулись сухогруз и теплоход

На Дону столкнулись теплоход и сухогруз Фото: "КП" Архив

На Дону столкнулись сухогруз и теплоход.

Инцидент произошел на Петровском перекате реки в акватории морского порта Азов. По информации РЕН ТВ,столкновение случилось в ночь на 26 августа. К счастью, никто из моряков не пострадал и розлива нефтепродуктов тоже удалось избежать.

Буксир шел под российским флагом и двигался по маршруту из порта, расположенного в Ростове-на-Дону, в порт Константа в Румынии. А теплоход "Лидия", направлялся из порта Кавказ в порт Ростова.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также производится оценка суммы ущерба. Известно, что суда получили повреждения в результате столкновения.

Сейчас буксир находится на 5-м рейде акватории Азовского морского порта, а теплоход - у причала в порту Ростов-на-Дону.

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Специалисты устанавливают причину произошедшего.

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