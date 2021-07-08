В Ростовской области будут судить подозреваемого в работорговле

Других участников банды уже осудили Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области в суд передали дело о торговле людьми. Подозреваемый - 38-летний мужчина, его также считают организатором банды, которая использовала рабский труд. Об этом сегодня, 8 июля, рассказали в прокуратуре.

По данным ведомства, с января по сентябрь 2010 года злоумышленник вместе с подельниками незаконно вывез за границу 10 российских граждан. В чужой стране он угрозами и силой заставил своих жертв работать на стройплощадках.

- Создавались условия, при которых потерпевшие не могли отказаться от работ - отбирались паспорта, ограничивалась возможность передвижения. Участники преступного сообщества вербовали потерпевших за денежное вознаграждение, - добавили в прокуратуре.

Теперь этого уголовное дело будет рассматривать Шахтинский городской суд. Известно, что других участников банды уже осудили.

Похожие случаи уже происходили в регионе несколько лет назад. Так, например, в 2013 году осудили банду работорговцев, преступники тогда получили от 9 до 12 лет колонии строгого режима. А в 2012 году 33-летнюю женщину заподозрили в продаже своей землячки.

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