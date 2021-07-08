В Ростовской области заведующая детсадом уволилась после обвинения в поборах

С родителей брали деньги за учебные принадлежности и мебель Фото: Евгения ГУСЕВА

В Неклиновском районе после истории с поборами уволилась заведующая детским садом. Об этом в соцсетях рассказал депутат Законодательного собрания Евгений Федяев.

Как пояснил чиновник, к нему за помощью обратились родители малышей. Они пожаловались, что в дошкольном учреждении собирают деньги не только на игрушки и канцелярские принадлежности, но и на учебные пособия и даже мебель. Также, по словам Евгения Федяева, людей заставляли «скидываться» на утренники и озеленение территории.

- После запроса начальнику управления образования местной администрации было вынесено представление. Так как в настоящий момент МВД начало проверку, она решила не дожидаясь результатов по-быстрому ретироваться, и была уволена с занимаемой должности по собственному желанию, - написал Евгений Федяев.

Депутат добавил, что похожая ситуация также произошла и в одном из детских садов Батайска, но с этим уже разобралась прокуратура.

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