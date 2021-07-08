Житель Ростовской области был трезвым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодой человек из Ростовской области в шутку «заминировал» самолет, который должен был вылететь из Благовещенска в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на и.о. начальника линейного отдела МВД РФ на транспорте Александра Храмова.

- Молодой человек 2000 года рождения отслужил срочную службу и направлялся домой. Он житель Ростовской области. Был трезвым, пояснил, что пошутил. При этом уже находился в самолете, который готовился к взлету. С ним работает следственно-оперативная группа, - рассказал Александр Храмов.

Правоохранитель уточнил, что инцидент произошел сегодня, 8 июля. Во время не смогли вылететь 200 пассажиров.

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