С 9 июля на трассе Ростов - Таганрог изменят схему движения

Реконструкция займет полгода
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Ростовской области с 9 июля движение по трассе А-280 Ростов - Таганрог перенаправят на новые полосы. Речь идет об участке с 8 по 9 км, сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва - Волгоград».
- Движение перенаправят на новый участок в двухполосном режиме (по одной полосе в каждом направлении). На старых двух полосах начнутся дорожные работы, - прокомментировали в дорожном агентстве.
Специалистам предстоит обновить основание дороги методом холодной регенерации и усилить конструкции дорожной одежды. Эти работы займут полгода.
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