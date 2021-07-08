Новые детсады, школы и ТРЦ построят в ростовском микрорайоне Суворовский

Планы по развитию микрорайона глава администрации обсудил с застройщиком. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В микрорайоне Суворовский планируют построить два детсада, две школы и торгово-развлекательный центр с кинозалами и образовательными площадками. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.

Планы по развитию района глава администрации обсудил с застройщиком. Так, дошкольные и одно образовательное учреждения начнут возводить уже в этом году. Кроме того, сейчас проектируют еще одну школу на 1600 детей.

- Также появятся концертный зал, кинотеатр на 5 залов, образовательные площадки для детей и боулинг. Все это вместит новый торгово-развлекательный центр площадью 14 тысяч кв. метров. Его построит инвестор за свои средства. Комплекс станет не только местом досуга, но и даст микрорайону новые рабочие места. Все работы ведутся по графику, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Также уже в ближайшую субботу городские власти обещают открыть в Суворовском офис МФЦ. После этого получить госулуги местным жителям станет намного проще.

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