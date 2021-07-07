"Грустно все это": ростовский общественник Александр Кожин высказался о сносе универсама "Северный"

В Ростове сносят универсам "Северный" Фото: Ольга ГОПАЛО

В Ростове приняли решение снести универсам "Северный", который находится на бульваре Комарова, 28. Это здание было возведено еще в советские времена, вместе с ним, можно сказать, что уходит целая эпоха. На месте ветхого здания планируют возвести новый элитный жилой комплекс. Разрешение на строительство уже получены. Работы по сносу тоже начаты.

Ростовский общественник Александр Кожин рассказал, что в далекие 80-е годы этот универсам был очень популярным среди местного населения. На его территории находился ресторан, в котором нередко проходили деловые встречи и банкеты,а также здесь были и развлекательный центр для детей, и множество магазинов с разнокалиберными товарами.

Теперь после окончания сноса на этом месте возведут жилой комплекс класса "Бизнес+". Он будет состоять из двух 32-этажных домов, парка, торгового центра, коммерческих помещений и двухуровневой подземной стоянки. Все это будет располагаться на площади 87,2 тысячи квадратных метров. Полностью окончить строительство планируется к 2025 году.

Кожин заявил, что строить на этом месте высотные дома не очень хорошая мысль. Лучше всего здесь разместить малоэтажные постройки.

- Грустно все это... Я всегда говорил и буду говорить, что лучше всего возводить трех- или пятиэтажные постройки. Тем более, из-за строительства здесь жилого комплекса увеличится и загруженность дорог, так как возрастет и количество автомобилей. Но есть и свои плюсы - у местных жителей может открыться великолепный вид из окна, а также будет облагорожена территория и сам бульвар, - поделился своим мнением Александр Кожин.

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