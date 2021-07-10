За интимную встречу в гостинице ростовчанин попал под следствие

На ростовчанина завели дело за то, что он соблазнил девочку-подростка Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

В одном из районов донской столицы следователи возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего безработного. Дело в том, что мужчина в сети познакомился с девушкой. После недолгой переписки он позвал ее на свидание. А потом уговорил и на гостиницу Взрослого кавалера вовсе не смутил тот факт, что его пассии всего 15 лет.

В гостиничном номере злоумышленник вступил в интимную связь с юной дончанкой. Но о том, что девочка «спуталась» со взрослым мужчиной, узнала ее мать. 36-летняя женщина сразу написала заявление.

Как сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, в отношении мужчины завели дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на четыре года.

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