Василий Голубев: «В Ростовской области ухудшилась ситуация с коронавирусом»

Глава региона отметил, что коронавирус теперь протекает более жестко. Фото: сайт правительства РО

Ситуация по COVID-19 в Ростовской области ухудшилась на последние несколько недель, сообщил сегодня, 9 июля, губернатор Василий Голубев на заседании оперштаба. Глава региона отметил, что болезнь у людей теперь протекает более жестко, и больше всего страдает молодежь.

- За последние несколько недель ситуация с инфекцией в области, как и в целом по стране, ухудшилась. При всех дополнительных мерах фиксируется ежедневный рост числа вновь заразившихся, причем количество выздоровевших за сутки заметно меньше числа инфицированных. Если в начале пандемии страдали пожилые, сейчас большая часть заболевших - молодежь и люди работоспособного возраста. Болезнь у людей протекает сильнее, - сказал Василий Голубев.

Глава региона подчеркнул, что сейчас коэффициент распространения инфекции в регионе превышает единицу. Из-за этого власти планируют ввести новые коронавирусные ограничения. При этом положение может улучшить активная вакцинация, уверен Василий Голубев.

- Только массовая вакцинация даст возможность выработать коллективный иммунитет, и это позволит создать условия для остановки распространения вируса, - подчеркнул губернатор.

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