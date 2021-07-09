19 тысяч жителей Ростовской области находятся в листе ожидания на вакцинацию

Всего поступило 910 530 комплектов вакцин Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области в листе ожидания на вакцинацию сейчас находятся 19 085 человек, через портал госуслуг записались 3 262 человека. При этом всего, по данным на 9 июля, в регион поступило 910 530 комплектов вакцин, сообщил глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

- «Спутника V» получили 827 990, «ЭпиВакКороны» - более 65 тысяч, «КовиВака» - 9 360. Плюс еще поступали препараты по линии ФМБА - 7 300 доз. Первый этап вакцинации уже прошли 759 077 человек, второй - 514 574, - рассказал Юрий Кобзев.

Также министр здравоохранения добавил, что сейчас в регионе работают 168 медкабинетов, 185 мобильных пунктов и выездных бригад. Их количество меняется в зависимости от потребности, отметил Юрий Кобзев.

- Мы увеличили число бригад, потому что есть потребность в вакцинации трудовых коллективов. Выполнение плана вакцинации сейчас превышает 37%. Использование поступившей вакцины - более 83%, - отчитался руководитель министерства здравоохранения Ростовской области.

Также стало известно, что загруженность ковидных коек на Дону достигла 80,6%. Всего для пациентов с коронавирусом развернули 2 576 мест.

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