Минздрав: «Загруженность ковидных коек в Ростовской области достигла 80,6%»

Сейчас в моногоспиталях с пациентами работают более 3 тысяч медработников Фото: Артем КИЛЬКИН

Загруженность ковидных коек в Ростовской области достигла 80,6%. Количество мест для инфицированных пациентов увеличивают, сообщил сегодня, 9 июля, министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

- В настоящее время развернуто 2 576 мест на базе 15 госпиталей. Загруженность коечного фонда 80,6%, - прокомментировал Юрий Кобзев.

Также глава Минздрава добавил, что сейчас в моногоспиталях с пациентами работают более 3 тысяч медработников, 796 из них - врачи. Кадровый резерв - 2 093 врача и 7 255 человек среднего медперсонала. Кроме того, продолжают помогать 585 волонтеров, задействовали 743 студента-медика и 380 ординаторов РостГМУ.

На этом же совещании сообщили о резком увеличении числа заболевших коронавирусом. Из-за этого власти намерены ужесточить санитарные ограничения.

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