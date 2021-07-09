80% посетителей не носят маски в магазинах и ТЦ Ростовской области

Крупные торговые сети уже штрафовали за нарушения Фото: Артем КИЛЬКИН

Большинство жителей Ростовской области в магазинах, ТЦ, парикмахерских и других местах массового скопления людей нарушают санитарные правила. В основном речь идет о несоблюдении масочного режима, рассказал главный санврач региона Евгений Ковалев.

- Отмечается ухудшение ситуации с соблюдением ограничений в торговой сети, на транспорте и в сетях, которые оказывают различные виды услуг - от парикмахерских до ремонта обуви. Таких показателей мы давно не регистрировали. На прошлой неделе выяснили, что маски не носят более 40% сотрудников и 80% их клиентов. Практически не соблюдается дистанция, - отметил Евгений Ковалев.

Кроме того, в гипермаркетах и ТЦ сейчас спокойно гуляют дети до 14 лет, они могут заразиться и передать вирус родственникам, добавил глава управления Роспотребнадзора. Он также рассказал, что крупные торговые сети уже наказывали за это.

Евгений Ковалев также сообщил, что заболеваемость коронавирусом в регионе достигла показателей октября 2020 года.

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