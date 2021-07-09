Василий Голубев напомнил о сроках обязательной вакцинации в Ростовской области

Обязательную вакцинацию ввели из-за увеличения заболеваемости коронавирусом. Фото: сайт правительства РО

Василий Голубев сегодня, 9 июля, напомнил о сроках обязательной вакцинации в Ростовской области. По словам губернатора, работников организаций должны привить полностью до 26 августа.

- Напомню, управление Роспотребнадзора 1 июля вынесло постановление об обязательной вакцинации отдельных групп населения. Это мера вынужденная. Речь идет о части населения, которая контактирует по роду своей деятельности с большим количеством людей. Нужно организовать вакцинацию работников учреждений до 29 июля, это я говорю о первом компоненте. До 26 августа - вторым компонентом, - сказал Василий Голубев.

Сделать прививки в обязательном порядке должны сотрудники торговли, пассажирских перевозок, общепита, работники сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, бытовых услуг, ЖКХ.Также планируют вакцинацию работников МФЦ, финансовых организаций, детских игровых комнат, лагерей и салонов красоты.

К таким мерам власти и Роспотребнадзор пришли из-за резкого увеличения заболеваемости коронавирусом. Также Василий Голубев уже анонсировал ужесточение антиковидных ограничений.

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