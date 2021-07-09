Роспотребнадзор: «В Ростовской области циркулирует индийский дельта-штамм»

Заболеваемость инфекцией в регионе сейчас возросла Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области сейчас циркулирует индийский дельта-штамм коронавируса. Об этом сегодня, 9 июля, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев на заседании оперштаба.

- Мы проводили тестирование и определяли генетические типы, они во всех случаях были только индийские, так называемый дельта-штамм. Уже можно судить о том, какие возможные проблемы он может нести, - прокомментировал Евгений Ковалев.

Также руководитель управления Роспотребнадзора заявил, что заболеваемость инфекцией в регионе сейчас возросла. Это отмечают «во всех территориях и возрастных группах», однако чаще всего теперь страдают подростки и люди от 18 до 50 лет. Евгений Ковалев призвал жителей Дона к сознательности, если не вакцинируют достаточное количество людей, победить вирус будет невозможно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокурор Ростовской области попросил решить ситуацию с нехваткой вакцины (подробности)