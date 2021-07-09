Систему COVID-free для общепита планируют ввести в Ростовской области

Ирина Теларова - директор департамента потребительского рынка РО. Фото: соцсети

В кафе и ресторанах Дона уже с конца июля у посетителей могут требовать справки о вакцинации, наличии антител или результаты ПЦР-тестов. Эту информацию сегодня, 9 июля, подтвердила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова.

- Да, мы сегодня на пресс-конференции озвучивали, что будет установлен регламент порядка работы общепита в новых условиях. Он необходим для того, чтобы не допустить локдаун. Обозначили, какие могут быть документы, но самый главный посыл - вакцинация. Да, это действительно так, - прокомментировала Ирина Теларова.

Предварительно известно, что для контроля планируют использовать электронное приложение, однако о QR-кодах пока речи не идет. Эту же тему накануне поднял губернатор Василий Голубев. Он рассказал, что сейчас власти рассматривают предложение рестораторов о создании «чистых зон».

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