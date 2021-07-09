Полиция проверит соблюдение ковидных ограничений на концерте Zivert в Ростове

Выступление певицы привлекло большое количество зрителей, был аншлаг Фото: Мария ЛЕНЦ

Полиция проверит в Ростове информацию о нарушениях санитарных ограничений на концерте певицы Zivert. Об этом сообщил сегодня, 9 июля, начальник управления информационной политики областного правительства Сергей Тюрин.

- Полиция уже проводит проверку по данному факту, - прокомментировал Сергей Тюрин.

Разбирательство начали после шоу Юлии Zivert на одной из закрытых концертных площадок донской столицы. Известно, что выступление привлекло большое количество зрителей, был аншлаг. О масках многие танцующие даже не вспоминали. Это выяснилось уже на следующий день, когда фото с концерта появились в соцсетях.

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