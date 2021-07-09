В Ростовской области пенсионер молотком избил пожилую соседку по лестничной клетке

В какой-то момент спора в ход пошел молоток Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Гуково Ростовской области многолетняя дружба соседей по лестничной клетке в многоквартирном доме закончилась трагедией. Как рассказал «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 69-летний мужчина и 74-летняя женщина много лет жили «через стенку» с друг другом. Неудивительно, что пожилые люди частенько заглядывали к друг другу на чай.

Поэтому когда в очередной раз пенсионер пригласил к себе в гости соседку, та, не задумываясь, согласилась его навестить.

Однако на этот раз вместо чая с конфетами на столе оказались горячительные напитки. Во время посиделок между пожилыми людьми вспыхнул спор. В какой-то момент пенсионер уже не мог контролировать злость, превратившуюся в агрессию.

Он с кулаками накинулся на бедную женщину. Затем злоумышленник и вовсе схватил молоток и стал избивать им приятельницу. В результате пострадавшая получила тяжелые увечья - серьезную травму головы, перелом левой кисти, травму живота, гематому печени и другие увечья. Женщина выжила чудом. Сейчас за ее жизнь борются врачи. А на злоумышленника завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на восемь лет.

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